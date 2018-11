Perché con il condono per Ischia si sarebbe salvata anche la casa di Casteldaccia

Sergio Rizzo su Repubblica oggi fa sapere che nell’emendamento foglia-di-fico che il MoVimento 5 Stelle ha preparato per limare gli effetti del condono per Ischia c’è una parte molto interessante: «Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l’articolo 32, comma 17 e 27 lettera a) del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003».

Quel passaggio scritto in burocratese elimina praticamente ogni limite di quelli che si dovevano introdurre con l’emendamento, almeno per le domande del 2003: consentendo così di sanare, a Ischia, praticamente tutto di ciò che proprio sulla base della legge del 2003 non si sarebbe mai potuto sanare. Chi l’ha scritto? […]

Ma torniamo al famoso condono del 2003. Con il comma 27 dell’articolo 32 di quella legge si stabiliva che la sanatoria non poteva comunque essere concessa a chi fosse stato condannato per reati di mafia (lettera a), né per le costruzioni non antisismiche (lettera b), come neppure per quelle su terreni dello Stato (lettera c) nelle zone a rischio idrogeologico (lettera d), per gli abusi sugli immobili considerati monumento nazionale (lettera e), nelle aree libere dopo essere state incendiate (lettera f) e sul demanio marittimo (lettera g).