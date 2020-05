Il condono edilizio nel decreto Rilancio del governo Conte

Un condono edilizio nel decreto Rilancio che il governo Conte non ha ancora licenziato e per il quale si parla di metà maggio come deadline. Ne parla oggi il Fatto Quotidiano riprendendo una denuncia del consigliere regionale dei Verdi in Campania Angelo Bonelli, il quale ha spiegato che nella bozza lunga più di 700 pagine qualcuno ha infilato un provvedimento che fa discutere.

Il Fatto racconta che a pagina 701 si legge: “Al solo fine dell’attuazione dei piani attuativi di riqualificazione urbana… gli interventi edilizi già presenti sui territori interessati possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria, se conformi ai predetti piani”. Ignoto l’autore.

ACCANTO, gli stessi uffici ministeriali annotano: “Il comma introduce una sorta di condono edilizio prevedendo che interventi edilizi già presenti sul territorio possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria se conformi ai Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana”. La parola ‘condono’ è contenuta negli stessi atti ufficiali. Immediato l’intervento di Bonelli: “Non avrei mai immaginato che questo governo facesse proprie le proposte di condono di Lega Matteo Salvini (che ha parlato di ‘pace edilizia’, ndr). La norma consente la sanatoria per gli immobili edificati abusivamente che risulteranno conformi ai piani attuativi alla data di presentazione della domanda.

Così – sottolinea Bonelli –il governo presenta una norma identica a quella che fu approvata in Sicilia ai tempi di Rosario Crocetta e che fu bocciata dallo stesso governo nazionale: è una norma furba e scandalosa”. Al ministero dell’Ambien te giurano di non essere gli autori dell comma: “Non ne sapevamo nulla. Non è stata annunciata, né concordata. Lo abbiamo saputo dai siti internet”. È già partita la caccia a chi l’ha inserita nella bozza.

Voci di corridoio puntano il dito verso il ministero per gli Affari regionali. Intanto il sottosegratario all’Ambiente, Roberto Morassut (Pd), interviene per disinnescare la bomba. La norma? “N on l’ho vista, l’ho letta sulla stampa, ma non ho notizie diuna misura simile”. Poi aggiunge: “È una follia. L’obiettivo di questo governo è mettere in campo risorse e portare una semplificazione per le opere a difesa del suolo, contro il dissesto idrogeologico e per bonificare il terreno inquinato”. Interviene il ministro Costa: “La ricostruzione deve passare per investimenti green, sostenibilità, economia circolare”.