Come Johnny Depp ha festeggiato dopo la sentenza contro Amber Heard | VIDEO

L’attore non era in Aula – in Virginia – durante la lettura della sentenza. Si trovava nel Regno Unito. E proprio lì, in un pub, è stato immortalato dai fan pochi istanti dopo la condanna dell’ex moglie per diffamazione

Non era negli Stati Uniti. Non era in Virginia. Non era in quell’aula di tribunale che ha sentenziato la condanna (con tanto di risarcimento danni milionario) nei confronti dell’ex moglie Amber Heard. Johnny Depp, infatti, si trovava nel Regno Unito e proprio lì, pochi istanti dopo la diffusione della notizia della sua vittoria in quel processo per diffamazione (intentato da lui contro l’attrice) è stato immortalato dai fan all’interno di un pub, a Newcastle.

Johnny Depp festeggia in un pub la condanna di Amber Heard

La sua assenza da quell’aula di tribunale era stata già annunciata dal team di legali che curano i suoi interessi. Una mancata presenza per via di impegni lavorativi pregressi e già schedulati per la data di ieri, lunedì 1° giugno.

L’attore, dunque, si trovava a Newcastle e dopo la sentenza si è trovato in quel pub, circondato dall’affetto dei fan che lo hanno sempre sostenuto durante questi anni difficili, fatti di alti e bassi, di accuse e di questo processo dall’alto tasso mediatico per entrambi i protagonisti.

Al Bridge Tavern do Newcastle, dunque, Johnny Depp ha deciso di festeggiare quella sentenza di condanna nei confronti dell’ex moglie per diffamazione. Una decisione della giuria che lo stesso attore americano aveva commentato così: