Come Salvini cancella la Borgonzoni

Matteo Salvini ama così tanto la sua candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna che la cancella in 37 comizi su 42. Sarah Buono sul Fatto Quotidiano ha fatto i conti dei comizi del Capitano e della senatrice, “scoprendo” che la strategia del leader della Lega prevede l’oscuramento dell’aspirante governatrice:

Detto, fatto. Il “Capitano” dai primi giorni di dicembre non perde occasione per girare l’ex regione rossa: da solo o al massimo accompagnato da qualche eletto del territorio. Lucia lontana, spesso dalla parte opposta della Regione. È possibile che l’aspirante presidente stia facendo anche molti incontri privati o comunque non pubblicizzati sui social, ma a colpire è il confronto con la massiccia presenza di Salvini, concentrato negli stessi giorni anche sulla Calabria dove pure si voterà il 26 gennaio. Solo cinque gli incontri politici o eventi pubblici tenuti dai due senatori insieme: l’ultimo in ordine temporale il 9 gennaio scorso. Si sono visti a pranzo in un ristorante in provincia di Reggio Emilia. Un break tra “colleghi” e poi via di nuovo separati.