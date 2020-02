Come le imprese approfittano del Coronavirus per mandare via i lavoratori

Roberto Rotunno sul Fatto nota oggi una curiosa circostanza che riguarda aziende come Alitalia: oltre ai danni diretti dei quali si sta parlando – cioè le difficoltà non prevedibili causate dal virus –qualcuno sta cogliendo questa fase concitata come pretesto per far entrare tagli ai costi e ricorsi massicci ai sussidi.

L’annuncio dell’Alitalia ha fatto nascere più di un dubbio. L’obiettivo della compagnia è usare la cassa straordinaria (quella prevista per le grosse crisi e non per le flessioni transitorie) fino alla fine di ottobre per 3.960 dipendenti. Ai 1.175 previsti inizialmente vuole aggiungerne 2.785 per gli imprevisti legati all’emergenza. “Numeri assolutamente inaccettabili e immotivati nonostante il coronavirus”, ha detto Fabrizio Cuscito della Filt Cgil. Tutte le imprese che si ritengono colpite, in modo diretto o indiretto, attendono dunque il decreto con gli ammortizzatori sociali in deroga.

Ieri, per esempio, era prevista la chiusura di molte sedi italiane della Vodafone. Una scelta definita dalla Slc Cgil “di dubbia pertinenza con l’emergenza”. Il tentativo è stato indurre i lavoratori a utilizzare un giorno di ferie. Il sindacato si è opposto a questa impostazione, perché di fatto avrebbe costretto gli addetti a pagare di tasca propria, con la rinuncia a un futuro giorno di riposo, le conseguenze di una decisione aziendale che tra l’altro non dipendeva da disposizioni delle autorità. La situazione è rientrata. “La chiusura è stata confinata a chi aveva residui di ferie. Diciamo che, da parte di un grande gestore, questa cosa poteva essere evitata, ma penso sia solo stata comunicata male in un primo momento”, spiega Riccardo Saccone della Slc.