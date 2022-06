“Si accantona l’idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio”, la delusione di Amber Heard dopo la sentenza

È delusa e amareggiata Amber Heard dopo la lettura della sentenza che l’ha condannata a un risarcimento danni milionario nei confronti dell’ex marito Johnny Depp. L’attrice americana, infatti, dovrà versare nelle casse dell’attore una cifra totale di poco più di 8 milioni di dollari (la sentenza parla di 15, ma una delle pene inflitte va ridotta – secondo la legge della Virginia – e lo stesso ex compagno è stato a sua volta condannato per diffamazione nei suoi confronti, facendo scalare la cifra totale) al termine di un processo che ha catalizzato l’attenzione pubblica.

Amber Heard commenta amaramente la sentenza della causa con Johnny Depp

Poche ore dopo la sentenza di condanna, Amber Heard ha rilasciato un suo breve pensiero attraverso il suo canale Instagram. Poche righe in cui mostra tutta la sua frustrazione per l’esito del processo, per la condanna.

“La delusione che provo oggi non può essere descritta a parole. Sono distrutta dal fatto che la montagna di prove non sia stata sufficiente per contrapporsi al potere smisurato e all’influenza del mio ex marito”.

Triste e delusa, ma non solamente a titolo personale. L’attrice, infatti, ha fatto riferimento anche alla genesi di questa causa che l’ha vista citata in giudizio dall’ex marito per diffamazione. Tutto, infatti, scaturì da un articolo pubblicato sul Washington Post in cui Amber Heard – a un anno dalla separazione da Johnny Depp, con ingiunzione ottenuta dall’ex marito accusato di violenze domestiche – in cui, senza mai fare il nome dell’ex, l’attrice si definì “una figura pubblica che rappresenta la violenza domestica”. E, secondo lei, la sentenza è anche figlia della manipolazione fatta dai legali di Depp nei confronti dei giurati:

“Ritengo che i legali di Johnny siano riusciti a indurre la giuria a sopravvalutare la questione chiave della libertà di parola e ad ignorare prove così schiaccianti da consentirci di vincere nel Regno Unito. Sono triste perché ho perso questo processo, ma sono ancor più triste perché mi sembra di aver perso il diritto, che pensavo di avere in quanto americana, di parlare liberamente e apertamente”.

E per lei, questa è una sconfitta non solamente personale:

“Sono ancor più delusa per quello che il verdetto significa per altre donne, è un passo indietro. Riporta le lancette ad un periodo in cui una donna che si faceva avanti poteva essere pubblicamente oltraggiata e umiliata. Si accantona l’idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio”.

