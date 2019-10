Come il professor Mifsud fa rischiare grosso Giuseppe Conte

Su La Verità oggi Maurizio Belpietro riepiloga la storia di Joseph Mifsud, della Link Campus University e di Giuseppe Conte, puntando il dito contro il premier e immaginando un complotto dietro l’endorsement di Trump:

E a chi si è rivolto per avere informazioni sull’oscuro professore della Link? A Giuseppe Conte, chiedendo la collaborazione degli o07 italiani per mettere il sale sulla coda di Mifsud. Già questo richiederebbe un’ampia spiegazione, perché non appaiono del tutto chiari i rapporti intercorsi tra l’emissario di Trump e i nostri 007. Ma soprattutto, ciò su cui sarebbe indispensabile ottenere chiarezza è la contropartita offerta o ricevuta in cambio dell’aiuto.

Come abbiamo ricordato ieri, tutto si svolge a ridosso della crisi di governo e guarda caso, mentre «Giuseppi» sembra destinato a tornare a insegnare, Trump twitta un elogio sperticato al presidente del Consiglio. Come mai all’improvviso, senza quasi ricordarne il nome, Trump si sente in dovere di schierarsi pubblicamente a favore di Conte? E che cosa si sono detti il presidente americano e quello italiano a Biarritz, pochi giorni prima che Conte sferrasse la controffensiva che ha portato alla nascita di un governo del ribaltone, con la Lega fuori dai giochi?