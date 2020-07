Per ora si conosce solo la cedola minima garantita che è stata annunciata, come di prassi, poco prima dell’avvio delle sottoscrizioni, venerdì scorso. Sarà dell’1,15% dal primo al quarto anno, dell’1,30% dal quinto al settimo e dell’1,45% dall’ottavo al decimo anno. Non si tratta però di tassi definitivi

Il nuovo BTp Futura, il titolo di Stato proposto dal Tesoro e dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, nelle prime due ore fa già registrare ordini sostenuti per circa 850 milioni e si avvia a toccare la soglia di un miliardo di euro già nella prima mattinata di emissione. La prima emissione del BTp Futura, il cui collocamento si concluderà venerdì 10 luglio, è dedicata interamente a finanziare le spese previste negli ultimi provvedimenti varati dal Governo per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e sostenere la ripresa economica del Paese. Trascorse due ore dall’avvio del collocamento sono stati raccolti ordini per circa 850 milioni, a fronte di oltre 23mila contratti.

Come funziona e quanto rende il BTp Futura

Davide Iacovoni, responsabile del debito pubblico del Mef, ai microfoni di Due di denari in onda su Radio24 ha detto che il collocamento ha superato il miliardo di euro. La speranza di Via

XX Settembre è di riuscire a replicare l’andamento boom dell’ultimo Btp Italia, altro titolo pensato per i più piccoli, che a fine maggio aveva totalizzato un record di raccolta, superando la soglia dei 22 miliardi di euro. Spiega oggi La Stampa:

Il BTp Futura ha una durata di dieci anni (la scadenza è fissata al 14 luglio 2030). L’orizzonte è lungo e per tenere i risparmiatori a bordo sono stati decisi due rialzi della cedola nel corso degli anni (step up). Un primo incremento arriverà all’inizio del quinto anno, il secondo all’inizio dell’ottavo. Di quanto saranno questi aumenti? Per ora si conosce solo la cedola minima garantita che è stata annunciata, come di prassi, poco prima dell’avvio delle sottoscrizioni, venerdì scorso. Sarà dell’1,15% dal primo al quarto anno, dell’1,30% dal quinto al settimo e dell’1,45% dall’ottavo al decimo anno. Non si tratta però di tassi definitivi bensì solo della cedola minima garantita. I valori finali saranno comunicati alla chiusura del collocamento e non potranno essere più bassi.