Come è scappato Cesare Battisti

L’avvocato di Cesare Battisti, il terrorista che viveva fino a poco tempo fa in Brasile, dice oggi a Carlo Bonini di Repubblica che il suo assistito è scappato. Igor Sant’Anna Tamasauskas sostiene che «non si consegnerà. Mai. Che non darà alcun vantaggio alla polizia che gli dà la caccia. E dunque non farà l’errore di farsi individuare con una mail, un sms o un whatsapp. Non lo farà. E del resto non ha scelta. Questa storia sarà ancora lunga e non riesco a immaginarne l’epilogo».

Ma c’è di più: l’avvocato sostiene anche che sia stato l’annuncio del mandato d’arresto a permettere a Battisti di fuggire, visto che la notizia è stata data in tv quando l’ordine non era stato ancora eseguito, un po’ come era successo a Torino per il blitz contro la “mafia nigeriana” annunciato da Salvini su Twitter quando ancora non era stato concluso niente: