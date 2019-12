Come è arrivata online la Casa di Formigli

Virginia Della Sala sul Fatto Quotidiano oggi ripercorre le vie che hanno portato online la casa di Formigli ricostruendo come le pagine e i gruppi dei sostenitori di Italia Viva hanno cominciato la macchina del fango nei confronti del conduttore di Piazzapulita reo di aver intervistato Matteo Renzi e di avergli fatto domande sulla storia della villa a Firenze acquistata anche grazie a un prestito ricevuto dalla “conoscente” Anna Picchioni, madre di Riccardo Maestrelli.

Basta una breve ricerca per risalire all’origine e capire attraverso chi si propaga. A condividere il primo commento contro Formigli è un utente in un gruppo che si chiama ITALIA VIVA (in maiuscolo) poco dopo l’intervista. “Ma a questo pezzetto di cacca secca nessuno chiede come ha trovato LUI i soldi per comprarsi tre anni fa la casa dei miei in Prati, che gli è costata più di quella di Matteo Renzi? Ma ci rendiamo conto a cosa abbiamo assistito stasera?”, si legge in un post. Si definisce un renziano sin dalla seconda Leopolda, è un attivista dei diritti Lgbt, la sua immagine di copertina ha ritrae un “I love Matteo”con l’immagine di Renzi.