Come è andato il primo viaggio istituzionale di Giorgia Meloni a Bruxelles

Durante la campagna elettorale che, poi, l’ha premiata ufficializzando la posizione di Fratelli d’Italia come primo partito in Italia e conquistando la guida del nuovo governo, Giorgia Meloni si era rivolta alle istituzioni europee con il classico motto della destra italiana (utilizzato in precedenza e con una noiosa ripetitività da Matteo Salvini): “È finita la pacchia”. Per questo motivo c’era grande attesa e curiosità per il primo viaggio istituzionale di Giorgia Meloni a Bruxelles, ma quell’ostentata sicurezza gridati nei comizi e sui social sembra non aver portato alcun frutto.

Thank you @GiorgiaMeloni for the strong signal sent by your visit to 🇪🇺 institutions on your first trip abroad.

It was a good opportunity to exchange on critical issues ranging from support to Ukraine, energy to the 🇮🇹 #NextGenEU and migration. pic.twitter.com/HWKFEIpyf6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 3, 2022