Come cambierà il congedo parentale

Il governo vuole cambiare le regole del congedo parentale. Il piano prevede la possibilità di estendere il congedo obbligatorio per la nascita e l’adozione di un figlio da 5 a 6 mesi, stabilendo che uno di questi mesi lo usi il padre. La sottosegretaria al Lavoro Puglisi ha annunciato l’insediamento di un gruppo di lavoro per limitare la differenza di stipendi tra uomini e donne. Spiega il Corriere della Sera:

Oggi sono previsti cinque mesi obbligatori per la madre mentre da qualche anno è stato introdotto il congedo obbligatorio per il padre che proprio nel 2020 sale da cinque a sette giorni, più un giorno facoltativo che però può essere preso solo in sostituzione della madre. L’idea del governo è di introdurre un unico congedo familiare della durata di sei mesi, quindi un po’ più lungo rispetto a oggi. Con l’80 per cento del tempo, poco meno dei cinque mesi di oggi, riservato alla madre. E il restante 20 per cento, poco più di un mese, riservato al padre.