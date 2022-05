“Ciccione merd*so”, gli insulti di Andrea Colombini al candidato consigliere di Lucca Michele Sarti Magi | VIDEO

Si è candidato, sostenuto da liste no vax, per provare a indossare la fascia tricolore di sindaco di Lucca. E per farlo la sua strategia comunicativa è costellata di insulti, parolacce e gesti “poco raffinati” nei confronti di chi non ha le sue stesse idee (e non solo politiche). Dopo quella vergognosa diretta in streaming in compagnia di Sandro Torella – direttore artistico del teatro Duse di Roma – con insulti sessisti contro Selvaggia Lucarelli e auspici di morte nei confronti del virologo Massimo Galli, dal recente passato di Andrea Colombini emerge un altro video intriso di insulti nei confronti di un candidato consigliere comunale (di Sinistra) a Lucca.

Andrea Colombini e gli insulti al candidato consigliere di Lucca Michele Sarti Magi

Il video, una diretta social, risale allo scorso 28 agosto. E c’è una ricca collezione di insulti nei confronti di Michele Sarti Magi, candidato consigliere Michele Sarti Magi:

“Ora, ciccione di Lucca. Testina di caz*o. Ciccione merd*so. Sei un ciccione mer*oso. Schifoso, non ti devi far vedere in giro. testa di caz*o. Ciccione che hai ingoiato uno scaldabagno. Sputalo lo scaldabagno, cretino. Ciccione! E devi stare già tranquillo che non incontri gente che ti picchia. Che caz*o vuoi, ciccione. Obeso”.

Toni esasperati, body shaming e insulti ripetuti e reiterati che fanno il paio – anzi, creano il precedente – a quelli pronunciati in diretta streaming questa settimana con il direttore artistico del “Duse” di Roma. E Michele Sarti Magi ha pubblicato sui social quel video, spiegando il contesto e la sua reazione a quella rabbia ignobile con cui Colombini cerca di attirare su di sé l’attenzione per catalizzare voti:

“Qua era il 28 agosto dell’anno scorso e gentilmente si rivolgeva al sottoscritto, dopo che una probabile sua fan, mi aveva aggredito mentre facevo sport. Il candidato Colombini non ha limiti, ha grande visibilità e un bel pubblico di disperati pronti a sostenerlo, anche economicamente. Che squallore.

La violenza becera e squallida delle sue parole sono la chiara dimostrazione della persona che è. Una persone che verrà votata, verrà sostenuta. È lì lo scandalo. Ve lo faccio rivedere per ricordarvi la persona che è”.

Un video vecchio di qualche mese che oggi, alla luce delle ultime polemiche, assume una valenza mediatica di rilievo.