Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un video tratto da una diretta streaming in cui viene pesantemente insultata dal direttore artistico del teatro Duse Sandro Torella a Roma e il candidato sindaco a Lucca Andrea Colombini.

Gli ignobili insulti sessisti di Sandro Torella e Andrea Colombini a Selvaggia Lucarelli | VIDEO

Questi due orridi personaggi con la battuta sessista in canna sono il direttore artistico del teatro Duse (Sandro Torella) a Roma e un candidato sindaco a Lucca (Andrea Colombini). Lo schifo. pic.twitter.com/R3XrR5HsAY — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 24, 2022

Il filmato è estratto da un video caricato su Youtube dal titolo «Neghiamo le commemorazioni?» che è stato mandato in onda ieri sul canale di Torella, che nella sua bio si prensenta come «attore, regista e creatore di contenuti di valore educativo, o almeno ci provo». L’alto valore educativo manifestato dai due parte, come racconta Giornalettismo, con la negazione delle stragi in generale con focus particolare su quella di Capaci, per poi passare a una pesante critica al Belgio per la decisione di imporre una quarantena per il vaiolo delle scimmie. Ma poi i due, Colombini è candidato a Lucca come sindaco apppoggiato dalle liste No Green Pass e Ancora Italia per la sovranità democratica, passano a parlare della giornalista Selvaggia Lucarelli, prima chiamandola con disprezzo “opinionista”: «Opinionista, ma che opinioni ci vuoi dare tu? Su cosa ce le vuoi dare le opinioni?» e poi scendendo sempre più in basso con Torella che indirizza un sonoro “vaffa” a Lucarelli e alle sue opinioni. Il peggio deve ancora venire. I due sghignazzano su una miserrima battuta a sfondo sessuale di Torella che testualmente non si vergogna di dire: «È una che non c’ha peli sulla lingua. E se ce l’ha va a capì de chi sono» (lui è il creatore di contenuti di valore educativo, vale la pena di ricordarlo). Lungi dal stoppare immediatamente l’interlocutore Colombini rincara la dose: «Oppure una che le hanno detto più volte hai poca esperienza, hai sempre il latte alla bocca. Speriamo che sia latte». Un ignobile turpiloquio da caserma che purtroppo è ancora online sul canale youtube di Torella e fino ad ora è stato visto più di 4mila persone.