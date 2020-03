«No, la cocaina non protegge dal Coronavirus»

Mentre anche in Francia aumenta esponenzialmente il numero dei contagiati dal coronavirus, il ministero della Salute avverte i cittadini: la cocaina non serve a contrastarlo. La smentita della falsa informazione è stata diffusa dal ministero sui suoi canali social, con il titolo “coronavirus, disinformazione”. “No – si legge nel ‘post’ – la cocaina non protegge contro il Covid-19. La cocaina e’ una droga stimolante che crea dipendenza. Il suo uso provoca gravi effetti indesiderati e nocivi per la salute delle persone”. Nelle ultime ore, si era diffusa oltralpe la diceria che l’uso di cocaina fosse un modo di contrastare il virus. Niente di più falso, ha ribattuto il ministero rimandando alla sezione di domande e risposte sul Coronavirus all’interno del suo sito.

Il mito secondo cui la cocaina è un’efficace contromisura contro la cattura del virus sembra essere iniziato quando account Twitter con un gran numero di follower hanno pubblicato tweet con immagini false di un canale di notizie con il titolo “cocaina uccide il coronavirus” e sono stati ritwittati migliaia di volte.

L’OMS ha dichiarato il mese scorso che una “massiccia” infodemia “ha reso” difficile per le persone trovare fonti affidabili e indicazioni affidabili quando ne hanno bisogno”.