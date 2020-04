La clausola antifascista per i buoni spesa a Parma

A Parma c’è la “clausola antifascista” nel modulo per i buoni spesa sul sito del Comune. Nel form da compilare per ottenere i fondi stanziati dal governo a sostegno delle persone in difficoltà economica bisogna infatti dichiarare – tra le varie cose – di “ripudiare il fascismo”, “di non professare e fare propaganda di ideologie xenofobe, razziste, sessiste” e “di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l’utilizzo di simbologie o gestualità a essi chiaramente riferiti”. Spiega il Fatto oggi:

A sollevare il caso sono stati gli esponenti locali di Fratelli d’Italia e di CasaPound Italia. Fonti dell’amministrazione comunale guidata da Federico Pizzarotti (in foto)liquidano così le polemiche: “Si tratta di un regolamento unico che riguarda la concessione dei patrocini, i contributi e l’utilizzo delle sale civiche del Comune di Parma. Un regolamento ampio, fatto di diversi articoli, tra cui uno in cui si richiede di ripudiare ideologie naziste e xenofobe e di riconoscersi nella Costituzione. È un regolamento, quindi, che non riguarda questo caso specifico.”Immancabile la reazione di Giorgia Meloni: “È una pagliacciata – sostiene indignata il segretario di FdI– chi non firma il modulo antifascista muore di fame, i mafiosi mangiano”.

Silenzio, invece, da parte della destra-destra, nei confronti del sindaco di Ferrara e del suo “prima gli italiani” (e gli europei) nei buoni spesa: la giunta leghista ha infatti decretato come requisito l’avere la cittadinanza italiana o di uno stato UE oppure di un permesso di soggiorno di lungo periodo o ancora la carta di soggiorno per familiare, comunitario o extracomunitario, o di cittadino dell’Unione Europea.