La voragine che inghiotte le auto a Circonvallazione Appia

Ancora un’auto in una maxi voragine a Roma. È successo poco fa in Circonvallazione Appia, davanti alla parrocchia di Sant’Antonio da Padova. Nella buca larga diversi metri, una Fiat Panda si trova in bilico sotto gli occhi della Polizia locale, che ha provveduto immediatamente a chiudere la strada. Sul posto anche la Polizia di Stato.

La buca è stata anche ripresa in questo video nel quale si vede l’asfalto che ha appena ceduto in mezzo alla strada. La voragine è larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione Gianicolense, coinvolgendo due auto in sosta.

Altre immagini della buca in Circonvallazione Appia:

E il video dell’apertura della voragine:

Le immagini del momento del crollo. Un'automobile inghiottita da una voragine a Roma. È successo nel pomeriggio in Circonvallazione Appia. → https://t.co/kjXkC6iZma @fransidecandia per @Night_Tabloid @RaiDue di Annalisa Bruchi

Il video è Giovanni Beltrame pic.twitter.com/zKUbR5ICNY — Rainews (@RaiNews) 22 marzo 2018

Foto copertina da Twitter