Ciao Darwin, la procura indaga sull’incidente di Gabriele Marchetti

Gabriele Marchetti rischia la paralisi dopo aver partecipato a Ciao Darwin e la procura indaga. I rulli del Genodrome, una delle prove più famose che i concorrenti devono affrontare durante le puntate di “Ciao Darwin”, finiscono sotto sequestro. Il procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ha aperto un fascicolo per lesioni colpose dopo che, nelle scorse settimane, durante lo show condotto da Paolo Bonolis, Marchetti, 54 anni, è finito ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico Umberto I e rischia di rimanere paralizzato. È precipitato dai rulli giganti durante la registrazione del 17 aprile e i familiari hanno presentato un esposto in procura. Racconta oggi Il Messaggero:

Il fascicolo della procura è contro ignoti, ma gli inquirenti hanno già disposto una perizia sui rulli e, in caso di anomalie, potrebbero presto scattare le prime iscrizioni sul registro degli indagati.

Un’altra concorrente ha invece raccontato quello che è successo in studio. «Arrivata a quei rulli ho pensato come fosse impossibile farli. Lui è partito davanti a me e poi è caduto in un modo bruttissimo. Abbiamo visto subito dei sommozzatori che lo hanno tirato fuori e hanno chiamato un medico. Poi lo hanno messo sulla barella. Era immobile e ci ha spaventato tanto».

La donna ha aggiunto: «Ci è stato detto che non era mai successo nulla e che questa era la prima volta. Dopo circa un’ora e mezza abbiamo ripreso per fare l’ultimo pezzo».Ulteriori dettagli emergono dalle ricostruzioni fatte da altri partecipanti allo show in una chat di Whatsapp: «A noi hanno detto che non era grave», ha scritto uno dei concorrenti.