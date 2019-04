Gabriele Marchetti: il concorrente di Ciao Darwin che rischia la paralisi

Gabriele Marchetti, 54 anni, mercoledì scorso è caduto rovinosamente durante le prove del “gioco” più pericoloso della trasmissione Ciao Darwin di Paolo Bonolis, il genodrome. Oggi è sdraiato su un letto della terapia intensiva nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico Umberto I di Roma: «Paralizzato dalla testa in giù», spiega il cugino Stefano Ambrosetti.

A causa dell’incidente il midollo ha sofferto una lesione e per ora Gabriele Marchetti non riesce a muovere gli arti. Ma la puntata in cui Gabriele rischia seriamente una condanna a vita alla tetraplegia sarà trasmessa il 10 maggio, spiegano fonti Mediaset. Un concorrente, racconta oggi Repubblica, ha detto che nella chat di Whatsapp dei concorrenti «ci hanno detto che non era grave, e ci hanno fatto registrare».

Il 10 la puntata dei “finti giovani” ci sarà, e senza tagli. Compreso il divertimento del genodrome, il micidiale Takeshi’s Castle con i pericoli di un percorso impossibile in cui scivolare, cadere, inciampare. In Italia lo importò Mai dire…Banzai! della Gialappa’s: ridevamo delle follie giapponesi, poi le abbiamo copiate. Naturalmente, Gabriele non ci sarà: s’è giocato due vertebre mercoledì pomeriggio alle prove, alle quali partecipava anche Bonolis, e la trasmissione è stata registrata regolarmente il giorno dopo. Mediaset, la Produzione e gli agenti di Bonolis, che abbiamo interpellato, preferiscono «non commentare, al momento». Gli avvocati sono al lavoro, la prognosi è riservata. Non arriva nemmeno una parola di conforto alla famiglia di Gabriele, alla moglie Sabrina e al figlio che lo assistono nei rigidi orari di visita del Policlinico.

Quando Gabriele corre sui rulli bagnati e precipita goffamente, in pochi capiscono la gravità: «Ciao Gabriele, ero anche io a Roma per la trasmissione. Mi dispiace, nessuno sapeva quello che era successo veramente», scrive un altro “finto giovane”. Ma la Produzione sì che sapeva. Contatta il cugino, ottiene il numero della moglie e l’avverte. Giovedì, però, è un altro giorno. Si registra la puntata e Gabriele «sta bene», tranquillizzano i concorrenti, «nulla di grave».

