Enrico Rossi, governatore della Toscana che non si ricandiderà, va oggi all’attacco della Lega e di Salvini per lo sciacallaggio sul Coronavirus:

Com’è potuto accadere secondo lei che nel giro di 4 giorni il Paese sia caduto nel panico?

«Si è creato un clima. Fin dall’inizio io ho provato a contrastarlo. Ma la verità è che il sistema Paese ha dimostrato di essere frantumato. Occorreva una discussione pacata, senza strumentalizzazioni. Anche le opinioni diverse degli scienziati devono sempre essere ricondotte ad un quadro generale. Serve uno spirito di unità e di sistema. Invece si è calcato sulle parole e il panico si è diffuso».

Sta accusando Salvini?

«La vera rottura è stata prodotta da chi si è scagliato contro il sistema. Da chi chiede di bloccare, di chiudere. Da chi ha aizzato sentimenti contro i cinesi per poi scoprire che il contagio muove dalla Lombardia. Da chi non ha rassicurato. Matteo Salvini su questo fronte prosegue. Coi suoi amichetti di Forza Nuova in Toscana continuano dicendo che il virus da combattere sono io. Ci sono pezzi della Lega irriducibilmente eversivi in questo Paese. Lo sa che dopo che Salvini mi ha attaccato su Facebook sul caso del coronavirus ho ricevuto centinaia di minacce di morte? Nonostante tutto sono convinto che l’onda della paura scemerà perché la casistica che emerge non deve spaventare. Siamo un grande Paese e sono certo che la situazione resterà sotto controllo».