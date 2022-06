“Soldi a una miliardaria”: le polemiche per Chiara Ferragni a Sanremo | VIDEO

Puntuali come la pioggia a Pasquetta. Immediatamente dopo l’annuncio di Amadeus al Tg1 con l’ufficializzazione di Chiara Ferragni come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 (nella prima e nell’ultima serata della kermesse musicale), sui social si è riaperto il classico dibattito (condito, purtroppo, dagli altrettanto classici cliché e insulti) sulle decisioni della Rai. In tanti, oltre a mal digerire la persona e la personalità dell’imprenditrice digitale, attaccano la televisione pubblica che – secondo le loro narrazioni – starebbe dando “soldi a una miliardaria”.

⚡️ La news che non ti aspettavi il #20giugno: @ChiaraFerragni sarà la co-conduttrice della prima serata e della finale di #Sanremo2023 pic.twitter.com/nIkdsZ2274 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) June 20, 2022

Chiara Ferragni Sanremo, gli insulti social per la scelta di Amadeus

In collegamento con il TG1 delle 20, Amadeus – direttore artistico e conduttore anche della prossima (la 73esima) edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo – ha annunciato al pubblico il nome di una delle co-conduttrici che si alterneranno sul palco dell’Ariston nel corso dell’evento in programma nel febbraio del prossimo anno.

“Sarà Chiara Ferragni, la più grande imprenditrice digitale del Paese, ad aprire e chiudere sul palco dell’Ariston il Festival di Sanremo. Sarà lei la co-conduttrice della manifestazione il 7 e l’11 febbraio 2023. Ho ricevuto il mandato a marzo dal direttore Coletta e dall’amministratore delegato Fuortes, quindi ho avuto modo di lavorare già al Festival. Regolamento già realizzato, ho cominciato ad ascoltare le canzoni sia dei giovani, sia dei big e fare già un primo annuncio il 20 giugno relativo alla co-conduzione di Chiara Ferragni”.

In tanti hanno apprezzato questa scelta, come confermano i commenti pubblicati sulla pagina Instagram della stessa Chiara Ferragni che, contestualmente a questo annuncio, ha pubblicato una sua foto in compagnia di Amadeus. Ma, come spesso accade quanto la protagonista è lei (o suoi marito Fedez), gli hater social hanno dato il via libera alle dita sulla tastiera, producendo post come questi.

Troppo ricca, troppo famosa. E pensare che lo scorso anno Amadeus (e la Rai) finirono nel mirino degli odiatori della rete per aver fatto salire sul palco dell’Ariston Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta. Insomma, polemiche a prescindere.