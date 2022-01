Lorena Cesarini contro chi la insulta solo perché ha la pelle nera

Il suo nome è stato annunciato a sorpresa, per il pubblico, da Amadeus martedì scorso: l’attrice Lorena Cesarini sarà la co-conduttrice di una delle cinque serate dell’imminente Festival di Sanremo. La 35enne, famosa anche per aver partecipato a Suburra – La Serie, sarà la prima afro-italiana a salire sul palco del teatro Ariston. Insomma, nonostante la sua giovane età è pronta a fare la storia.

Le co-conduttrici di #Sanremo2022

Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli pic.twitter.com/wc5rrWfB0B — Festival di Sanremo (@SanremoRai) January 11, 2022

Lorena Cesarini e gli insulti social dopo l’annuncio di Sanremo

E proprio da Sanremo vuole lanciare un messaggio contro il razzismo di cui è stata vittima, online, nei giorni scorsi. Subito dopo l’annuncio da parte di Amadeus, infatti, Lorena Cesarini ha notato la presenza di alcuni haters che l’hanno presa di mira nei commenti. E lo ha raccontato in un’intervista a Il Messaggero. Ma cosa le hanno scritto?

“Di tutto: Ma chi è questa, Non se lo merita, L’hanno chiamata perché nera, perché fa tanto politically correct”

Commenti che, spiega l’attrice, sono aumentati esponenzialmente proprio dal giorno in cui il suo nome è stato annunciato nel novero delle co-conduttrici scelte da Amadeus per il Festival di Sanremo 2022. E al Corriere della Sera è entrata ancor più nel dettaglio di questi insulti ricevuti.

“Ho già letto diluvi di commenti e di odio sui social soltanto perché sono nera. Ma sinceramente sono pronta ad affrontare le critiche a testa alta: dovrebbe provare vergogna chi pensa e scrive certe cose invece di gioire del fatto che ci siano volti nuovi e soprattutto varietà e inclusione. Il politicamente corretto? In un Paese normale le quote non dovrebbero essere un problema”.

E questi sono alcuni dei commenti trovati in rete (su Facebook).

La 35enne è nata a Dakar. Sua madre è senegalese mentre suo padre, italiano, è morto quando lei aveva solamente 12 anni. E da quel momento non è mai tornata in Senegal. E lei è nata lì per volontà dei suoi genitori che volevano avesse la doppia cittadinanza, ma al momento ha solamente quella italiana.

E dopo gli attacchi social, Lorena Cesarini vuole portare sul palco dell’Ariston un monologo proprio sull’integrazione. Sulla sua esperienza che non tradisce un accento tipicamente romano e, probabilmente, anche su quella scarsa sensibilità emersa negli ultimi giorni, quando alcuni leoni da tastiera hanno liberato le proprie dita per etichettarla con i classici epiteti xenofobi. Solo perché ha la pelle nera.

