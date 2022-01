Maria Chiara Giannetta, ormai è ufficiale, è una delle donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston in occasione della 72esima edizione del Festival della Canzone italiana, a Sanremo dall’1 al 5 febbraio prossimo. Ma chi è Maria Chiara Giannetta? Se lo sono chiesto in molti, alla notizia della sua presenza sul palco dell’Ariston. Attrice, fresca del grande successo di Blanca, la serie evento di Rai1 nel quale interpreta una detective non vedente, tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi.

La consacrazione con Blanca su Rai1

Una vera e propria consacrazione presso il grande pubblico per questa ragazza foggiana di 29 anni che si è formata al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e, dopo tanta gavetta e molto teatro, ha ottenuto le sue prime parti per la televisione in “Don Matteo” e “L’allieva”. Ma mai prima d’ora aveva avuto l’occasione di mostrarsi come protagonista come in “Blanca”. Un’occasione che Giannetta non si è lasciata sfuggire.

Da Foggia a Roma, inseguendo il sogno di diventare attrice

Giannetta è nata e cresciuta a Foggia, dove è rimasta fino ai 19 anni, quando si è trasferita a Roma per inseguire il sogno di diventare attrice. Oltre ai già citati “Blanca”, “L’allieva” e “Don Matteo”, ha recitato nella miniserie tv “Baciato dal sole”, a partire dalla quarta stagione di “Che dio ci aiuti” e nella quarta stagione di “Ad un passo dal cielo”. Molto seguita sui social, e in particolare su Instagram, che utilizza soprattutto per raccontare la sua passione per il cinema. Qui la vedete – e ascoltate – nel frmmento di una recente intervista in cui parla di sé, del suo lavoro, dell’imminente arrivo dei 30 anni, di cartoni animati e yoga.

Il Festival di Sanremo rappresenta l’ultimo tassello di una carriera in rapidissima ascesa tutta – o quasi – vissuta sulla Rai e sul servizio pubblico. La notizia della sua presenza all’Ariston ha attirato l’attenzione di molti appassionati, facendo schizzare i suoi follower da 125 a quasi 150mila follower in poche ore. Ma è solo l’inizio.