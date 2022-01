Oltre a Ornella Muti, Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli, ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston come co-conduttrice di Sanremo 2022 ci sarà anche Drusilla Foer, precisamente nella terza serata del festival della canzone italiana che andrà in onda dall’1 al 5 febbraio. Drusilla Foer è l’alter ego dell’attore Gianluca Gori, un personaggio “web” che lo stesso Gori definisce una “anziana soubrette” ma che in realtà nonostante l’età apparente è una brillante artista, cantante, attrice e pittrice. Icona fashion toscana, da anni ha preso il posto del suo autore nelle apparizioni tv e in spettacoli teatrali. Ha un account social a suo nome, che usa spesso per sostenere diverse cause sociali, ed ha recitato nel film “Magnifica presenza” di Ferzan Ozpetek.

Drusilla Foer sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, alla faccia di tutti i bigotti

“Farei volentieri la valletta a Sanremo, adorerei”, aveva raccontato in un’intervista a Libero Quotidiano nel 2017, aggiungendo: “Ma forse sono troppo alta, 1 e 85”. In quell’occasione Gori spiegò anche l’origine del nome, che deriva da un battello chiamato Drusilla che l’attore ha preso mentre si trovava in America. “Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla e ho spinto la signora a farsi più visibile”, ha raccontato Gori in un’intervista al Tirreno. Drusilla è stata giudice a Strafactor, lo speciale di XFactor, oltre ad aver preso parte al Maurizio Costanzo Show. Diverse riviste di moda hanno realizzato servizi fotografici con lei.

Sanremo 2022: tutti i cantanti e le canzoni in gara

Drusilla Foer si affianca ad altre quattro co-conduttrici di Amadeus, tutte attrici: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. I 25 cantanti in gara a Sanremo sono: Sangiovanni con “Farfalle”, Iva Zanicchi con “Voglio amarti”, Achille Lauro con “Domenica”, Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare”, Aka7even con “Perfetta così”, Michele Bravi con “Inverno dei fiori”, Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”, Ana Mena con “Duecentomila ore”, Elisa con “O forse sei tu”, Rkomi con “Insuperabile”, Ditonellapiaga e Donatella Rettore con “Chimica”, Mahmood e Blanco con “Brividi”, Giusy Ferreri con “Miele”, Giovanni Truppi con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, Fabrizio Moro con “Sei Tu”, Highsnob e Hu con “Abbi cura di te”, Irama con “Ovunque Sarai”, La Rappresentante di lista con “Ciao Ciao”, Noemi con“Ti amo non lo so dire”, Dargen D’Amico con “Dove si balla” e Le Vibrazioni con “Tantissimo”.

(foto da: profilo Facebook Drusilla Foer)