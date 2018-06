Chi sono i rider da 4 euro a consegna

Chi sono i rider da quattro euro a consegna? Il Corriere della Sera pubblica oggi un’infografica che fa da identikit dei nuovi lavoratori:

L’86% dei rider di Foodora ha meno di 35 anni; quasi la metà sono studenti; il 90% uomini; il 75% lavora per meno di 25 ore a settimana; il 23% ha un altro lavoro; il 24% sono disoccupati. C’è anche un 1,5% di pensionati. Più del 50% dice di lavorare per Foodora perché vuole un’attività da organizzare a piacimento; circa un terzo perché ha bisogno di arrotondare; il 30% lavora per Foodora da meno di un mese, solo il 2% da più di due anni.

La possibilità di lavorare quando si vuole e le relazioni coi clienti e gli altri rider sono i fattori più apprezzati. C’è anche una minoranza di specialisti della consegna: un 25% di rider Foodora che lavora anche per altre piattaforme: sullo stesso percorso riesce così a incrociare più consegne e massimizza i guadagni, fermo restando che il lavoro si concentra in alcune fasce, all’ora di pranzo e soprattutto di cena. Ma c’è anche un 5% che fa le consegne con la bici perché non ha trovato altro.