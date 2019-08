Chi ha spinto Salvini a rompere con il M5S?

Chi ha portato Salvini a rompere in agosto per ritrovarsi fuori dal governo e anche dalle trattative per le elezioni? Il retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, che oggi, come in millemila altre occasioni, parte dalla santa e venerabile figura di Giancarlo Giorgetti, racconta una storia che vede un buono (indovinate chi? Giorgetti) e tanti cattivi del calibro di Claudio Borghi (ovvero, i parlamentari leghisti vicini a Salvini che non stanno simpaticissimi a Giorgetti). Secondo la narrazione il sottosegretario voleva chiudere a luglio quando ci sarebbe stato tempo per le elezioni, mentre Salvini ha sbagliato:

L’eclissi del sottosegretario alla Presidenza è il suo cellulare che squilla a vuoto. Sono i vani tentativi del governatore lombardo di parlargli in vista delle riunioni preparatorie per l’Olimpiade di Milano e Cortina. È la sua assenza alle consultazioni al Quirinale. Lì dove era salito in luglio per parlare con Mattarella, e non solo per spiegargli che si tirava fuori dalla corsa per la Commissione europea.

Allora — raccontano fonti autorevoli — Giorgetti aveva preannunciato al capo dello Stato che l’esperienza del governo gialloverde stava per consumarsi, e d’intesa con il segretario del partito aveva delineato un percorso che faceva prevedere una deadline dell’esecutivo in settembre. Invece Salvini ha precipitato tutto in agosto.