Chi ha perso e chi ha guadagnato nell’emergenza Coronavirus

Un rapporto dell’Area studi di Mediobanca riportato oggi dal Corriere della Sera delinea gli effetti del Covid-19 sul primo trimestre 2020 di oltre 150 grandi multinazionali con fatturato superiore a 3 miliardi. Il fatturato aggregato medio resta invariato rispetto al primo trimestre 2019, ma i numeri sono molto diversi nei vari settori di attività. Il mondo è stato a casa, quindi tanto commercio online, zero viaggi e turismo; tanti beni essenziali e farmaci, rinvii o rinunce per fashion e auto.

Le big di Internet hanno beneficiato più di tutti dello stop da pandemia: i ricavi sono aumentati in tre mesi del 17,4%, trainati in particolare dal gigante dell’e-commerce Amazon, che pesa quasi per il 40% e ha visto il business aumentare nei tre mesi del 24,6%. Seguono i gruppi della grande distribuzione, che hanno registrato incrementi negli affari del 9,1% e dei profitti del 35%, con un salto che si è manifestato soprattutto nel primo periodo del virus per l’effetto “stoccaggio” da parte dei consumatori preoccupati.

Appena più basso l’aumento del 6% da parte delle case farmaceutiche (i cui utili hanno però fatto un balzo del 20,5%), mentre sono cresciuti del 4,7% i ricavi del settore dei pagamenti elettronici, favoriti dalla“distanza”.