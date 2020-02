L’indagine del Codacons: chi è meglio tra Frecciarossa e Italo?

Il CODACONS ha svolto un’indagine su Trenitalia e Italo che analizza una serie di parametri come prezzi dei biglietti, comfort a bordo, servizi offerti, abbonamenti, rimborsi, cambio di prenotazione. La Stampa, che la illustra oggi in un articolo a firma di Sandra Riccio, spiega che sono soprattutto le lunghe tratte, come quella tra Milano e Roma, ad aver conquistato i viaggiatori per l’alta velocità e per la grande comodità dei servizi. Ma i prezzi, nonostante l’agguerrita concorrenza, non sempre sono vantaggiosi. Chi si sposta solo nel tempo libero sa ormai che il viaggio è meno costoso se acquistato con forte anticipo sulla data della partenza. Mentre chi si muove per lavoro ha imparato a cercare tra abbonamenti e carnet, ma un’occhiata la dà anche al comfort a bordo.

«L’arrivo di Italo, un nuovo operatore nelle ferrovie, ha di fatto migliorato il servizio a favore degli utenti e ha portato a un taglio delle tariffe – spiega il Codacons –. Analizzando i prezzi dei biglietti relativi a un campione di collegamenti a media e lunga percorrenza su tratte gestite da entrambi gli operatori, emerge che Italo, a parità di servizio, è più conveniente, con una media di 59,5 euro a biglietto contro i 65,5 euro di Trenitalia. Se invece il collegamento è di andata e ritorno, i prezzi diventano di 102,30 euro per Italo e di 119,60 euro per Trenitalia. Sulla scelta del posto a sedere a bordo dei treni le Fs vincono, perché offrono la possibilità di scegliere la carrozza e il posto gratuitamente per tutta un’ampia serie di biglietti: l’offerta Base, gli Abbonamenti AV e i Frecciabianca, i Carnet, il servizio Executive, i clienti CartaFreccia Oro e Platino».

Se invece si guarda al comfort a bordo e alla pulizia del treno, per l’associazione dei consumatori, le due società si equivalgono ed escono entrambi vincenti dal confronto. Per quanto riguarda i servizi di fidelizzazione del cliente, abbonamenti e programmi fedeltà, Trenitalia appare decisamente la società migliore, visto che offre viaggi gratis per i titolari della CartaFreccia a partire da 1.200 punti (1.800 punti con Italo) e abbonamenti di varia durata (settimanale, mensile, trimestrale, annuale). Ma la situazione si ribalta, se si analizzano le procedure di rimborso dei biglietti e di modifiche alle prenotazioni. «Italo risulta in testa nel confronto, con maggiori opzioni per i passeggeri e metodi più semplici e snelli» afferma il Codacons.

