Coronavirus: ricevere pacchi dalla Cina è sicuro?

In tempi di commercio online la domanda pare quasi legittima: con il Coronavirus di Wuhan ricevere pacchi dalla Cina è sicuro? La risposta è sì: «Da precedenti analisi – assicurano gli esperti -sappiamo che i coronavirus non sopravvivono a lungo su oggetti, come lettere o pacchi». Il tempo di sopravvivenza fuori dai corpi di 2019-nCov dovrebbe essere di una trentina di minuti. Mentre ad oggi non esiste un medicinale specifico: «Alcuni trattamenti specifici sono in fase di studio», dice l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Gli antibiotici non sono efficaci nella prevenzione e nel trattamento del coronavirus poiché non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Tuttavia, le persone ricoverate in ospedale potrebbero riceverne perché è possibile una coinfezione batterica. Inoltre i vaccini contro la polmonite non forniscono protezione contro 2019-nCoV. «Il virus è nuovo e diverso. Ha bisogno del suo vaccino», che è ancora in fase di studio. È comunque utile fare il vaccino antinfluenzale per le ragioni spiegate da Ilaria Capua qualche giorno fa.

Va infine ricordato che non ci sono prove, dice l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che animali da compagnia possano essere infettati dal nuovo coronavirus. «Tuttavia, è sempre una buona idea lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali domestici, per proteggersi da vari batteri comuni come E.coli e Salmonella». Tutti possono essere infettati ma gli anziani o le persone «con condizioni mediche preesistenti, come asma, diabete e malattie cardiache, sembrano essere più vulnerabili ad ammalarsi gravemente». L’Oms consiglia una buona igiene delle mani e di coprire le vie aeree quando si starnutisce o si tossisce.

Leggi anche: La storia di cani e gatti uccisi per il coronavirus in Cina