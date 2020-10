Chi ci guadagna con la riforma delle aliquote Irpef

Cosa succederà con la riforma delle aliquote Irpef? Le prime cose che spariranno sono le deduzioni da lavoro dipendente e il bonus da 80 euro introdotto da Renzi e diventato di “100 euro” da qualche mese. Gli sconti fiscali saranno già incorporati nell’algoritmo e per questo motivo figureranno nell’aliquota media personalizzata che ciascuno di noi pagherà e che potrebbe avere comunque un tetto massimo del 43 per cento per evitare un eccesso di progressività. Ma come cambieranno le aliquote? Spiega Repubblica:

Per la fascia di redditi tra i 15 mila e i 20 mila euro ci sarà un taglio dell’aliquota media di circa 2 punti percentuali, intorno ai 40 mila euro il risparmio sarà di circa 3 punti, oltre i 70 mila le cose rimarranno più o meno uguali. Sono queste le prospettive della rivoluzione del fisco ispirata al modello tedesco che prevede al posto delle attuali cinque aliquote e relativi scaglioni una aliquota media “ad personam” calcolata su misura per il reddito di ciascun contribuente.

Con l’abolizione degli scaloni si eviteranno i salti di aliquota che per pochi euro penalizzavano molti lavoratori. Alcuni esempi di come cambieranno le aliquote:

Per valutare l’impatto della riforma bisogna confrontare le attuali aliquote medie, cioè il netto da pagare di imposta alla fine del percorso e non fare riferimento alla griglia di aliquote marginali cui siamo abituati. Un lavoratore dipendente che ha un reddito imponibile di 25 mila euro avrà una aliquota media, cioè quella che sborsa effettivamente, del 14,7 per cento dunque 2 punti in meno rispetto all’attuale 16,7 per cento; chi guadagna 40 mila euro scenderà dal 27,8 al 24,8 per cento di aliquota media. Tutto sarà più trasparente, e soprattutto la curva è “chiavi in mano”

