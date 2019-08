Centro,Tiburtina e Ardeatina: le fermate ATAC con attese da 40 minuti

Oggi Il Messaggero affonda il coltello sull’orario estivo di ATAC, che porta ad attese che partono da 40 minuti, fino a sfiorare l’ora come capitato a chi voleva salire sul 53 il primo agosto a viale Parioli.

Restando alla giornata di ieri e al Centro, nel pomeriggio tra le 17 e le 18, per prendere il 63 alla fermata Trevi servivano 36 minuti, così come per il 492 al Senato. Peggio è andata a chi si trovava alla fermata del 590 alla fermata Repubblica, dove ha dovuto attendere 40 minuti. Oltre 30 minuti per prendere il bus sono serviti anche agli “aspiranti” passeggeri del 62 alla fermata di Corso Vittorio Emanuele. Hanno dovuto armarsi di cappellino per proteggersi dal sole e di santa pazienza pure gli utenti del 916 alla fermata di piazza San Pietro, dove il bus arrivava dopo 40minuti.

E il test non finisce ovviamente qui: chi si fosse fermato a prendere il 916 a via Andersen, a Primavalle, ha aspettato 37 minuti. Alla fermata Tiburtina-Valerio

Massimo, altezza Verano, il 490 passava ogni 40 minuti circa, ma le attese erano identiche su tutte le fermate della linea. Stessa situazione per la linea 445, dal capolinea Curioni (zona Monti Tiburtini) fino a piazza Bologna. Rallentata anche la linea 492, dalla stazione Tiburtina alla stazione della Metro A Cipro, con attese di oltre mezz’ora. Un’altra delle grandi vittorie del Concordato?

