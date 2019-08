«The ball is on the table»: il leghista Centinaio candidato commissario UE

Il ministro dell’agricoltura e del turismo Gian Marco Centinaio è uno dei candidati alla poltrona di commissario dell’Unione Europea e lo annuncia oggi a Repubblica allegando le sue ottime conoscenze di inglese:

«Non è un mistero che per me questo governo avrebbe dovuto chiudere i battenti due mesi fa. Quando i rapporti con i 5 stelle si sono ridotti ai minimi termini (a cavallo delle Europee, ndr). Il premier Conte sa come la penso. E così Matteo e anche Di Maio. Non a caso quando si è parlato di rimpasto hanno chiesto la mia testa».

Le sue dimissioni?

«Certo. Ma non ho problemi. Pronto a servirla io stesso sul piatto, se serve».

Invece non ne avrà bisogno perché potrebbe essere lei il commissario Ue italiano. Come se la cava con l’inglese?

«The ball is on the table».

Dunque alla grande, certo. Va davvero lei?

«Matteo Salvini ha fatto il mio nome. E quello del sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia».