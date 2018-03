Il cavallo sui binari della Roma-Nettuno

Ritardi questa mattina intorno alle 7 sulla linea ferroviaria Fl8 Roma-Nettuno per la presenza di un cavallo sui binari in prossimità della stazione Padiglione, ad Anzio. Stupore tra i passeggeri del treno che hanno fotografato l’animale per poi postarlo sul gruppo Facebook Linea Roma-Nettuno FL8 – Pendolari. La tratta che collega i comuni del litorale con la Capitale, dopo circa un’ora, ha ripreso la sua normalità.