«Sì, lui ha studiato. E allora?»

Laura Castelli non ci sta. Colei che con Danilo Toninelli tiene alta la bandiera del LOL nel governo Conte non accetta di passare per impreparata davanti al “collega” Pier Carlo Padoane dopo lo scontro con l’ex ministro a Porta a Porta si difende in un’intervista rilasciata a Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera che resterà negli Annali della storia di questa Repubblica:

«Guardi, evito di commentare». Invece, coraggio, sottosegretaria Castelli, stavolta commentiamo: si è rivista nel video? «Certo, perché?». Beh. «Senta: non è che perché uno ha studiato più di un’altra, quello che ha studiato ha per forza ragione». Però sullo spread Padoan è nel giusto, adesso può ammetterlo. «Ma scherziamo?». Guardi, non c’è niente di male. Magari lei… «Io cosa?». Non so, magari a ragioneria e nella laurea triennale non l’ha studiato bene il funzionamento dello spread.