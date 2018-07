L’asfaltata di Cassese a Grillo

Ieri Sabino Cassese sul Corriere della Sera ha ridicolizzato la proposta di Grillo di scegliere con il sorteggio i parlamentari ricordando che nemmeno gli idraulici vengono scelti con il sorteggio e il buon Beppe gli ha risposto sul suo blog in un video in cui lo definisce “parruccone”: «Queste assemblee di persone sorteggiate a caso sono un movimento che si sta sviluppando in tutto il mondo, non capisco proprio quale sia l’esagerazione che abbiamo suscitato in certi parrucconi del nostro sistema informativo. In Ontario, in Canada, nella Columbia britannica già lo fanno».

La risposta di Cassese pubblicata oggi sul Corriere della Sera costituisce una robusta ed elegante asfaltata: