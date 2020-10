Cashback: cosa bisogna fare per ottenere il rimborso per le spese con carta e bancomat

Il primo dicembre arriva il cashback, ovvero il il rimborso del 10% per le spese effettuate con carta di credito e bancomat. Si potranno ricevere al massimo 300 euro l’anno. Nel bonus previsto dal decreto Agosto è previsto anche un super cashback di 3mila euro destinato ai primi 100mila che utilizzeranno maggiormente le carte. Per incentivare il passaggio le spese fino a 5 euro saranno esenti da commissioni, in modo da alleggerire il peso delle spese per il POS sostenute dagli esercenti. Ma tutto dovrà passare al vaglio dell’Antitrust, trattandosi di un cartello tra operatori che potrebbe essere contestato dagli esercenti che non hanno aderito. Per i consumatori invece il rimborso cashback passerà attraverso l’iscrizione al portale IO, spiega il Fatto:

Non è solo questo lo scoglio del piano che dà la possibilità di ottenere indietro fino a un massimo di 300 euro per una soglia minima di spesa di 3mila euro. Per ottenere i soldi indietro, bisogna registrarsi al portale “Io ”, valido per tutti i servizi della Pubblica amministrazione, cui si accede solo con lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale, che fino ad oggi è stato richiesto solo da 10 milioni di italiani tra lungaggini e complicazioni varie. E che i detrattori della nuova tecnologia considerano la causa del flop registrato dal bonus vacanza che può essere richiesto solo tramite lo Spid. Una modalità che, limiti tecnologici a parte, semplificherà il lavoro dell’A genzia delle Entrate che agevolmente incrocerà i dati di pagamento delle carte nelll’ottica della lotta all’evasione.