Dopo i 2677 casi e 28 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 7 ottobre

La distribuzione dei nuovi positivi regione per regione: in Puglia 196 casi quota mai raggiunta dall’inizio della pandemia. Dei 196 nuovi contagi, 68 riguardano la provincia di Bari, 3 la provincia di Brindisi, 7 la provincia Bat, 80 la provincia di Foggia, 10 la provincia di Lecce, 27 la provincia di Taranto, 1 caso residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi. In Umbria 65 nuovi casi nell’ultimo giorno contro i 62 di ieri e crescita anche di ricoverati, da 50 a 52, otto dei quali (ieri erano cinque) in terapia intensiva. Fermi a 86 i deceduti, gli attualmente positivi diventano 813 contro i 753 di ieri. In Toscana 300 nuovi casi a fronte di 10.014 tamponi eseguiti, 4 decessi e 67 guarigioni. Crescono i ricoveri in area Covid: complessivamente sono 151 i pazienti ospedalizzati (+6), anche se resta stabile il dato di quelli in terapia intensiva (28). In Abruzzo 61 i nuovi casi registrati: a salire ancora, purtroppo, è anche il numero dei decessi che con una 88enne della provincia de L’Aquila salgono a 485. E proprio L’Aquila è la provincia piu’ colpita con 32 casi dei 61 registrati oggi per un totale, da inizio emergenza, di 708 casi di Coronavirus. Questa la distribuzione sulle altre province: 1118 in provincia di Chieti (+12), 1976 in provincia di Pescara (+12), 868 in provincia di Teramo (+4), 37 fuori regione (invariato) e 8 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. 88 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva. In Basilicata 15 nuovi positivi e due decessi, un uomo di 90 anni della casa di riposo di Marsicovetere ma residente a Marsiconuovo e un sessantenne ricoverato a Matera e residente a Pisticci. I casi riguardano 10 persone residenti e in isolamento in Puglia; una persona residente a Matera, una a Viggiano e tre a Venosa. Nella stessa giornata sono guarite 2 persone residenti a Lauria. Sono 35 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: 30 a Potenza – tra i quali un guarito in attesa di dimissioni – di cui 18 ricoverati nel reparto di malattie infettive, 11 nel reparto di pneumologia e uno in medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; 5 a Matera – tra cui una guarita in attesa di dimissioni – tutti nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Madonna delle Grazie. In Veneto 240 nuovi casi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 290, i pazienti nelle strutture territoriali sono 34 e i pazienti in terapia intensiva sono 25. A comunicare i dati oggi è il presidente della Regione Luca Zaia: “Il virus si comporta diversamente”.