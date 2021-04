La storia dei 124 voli di Stato in un anno della Presidente del Senato Casellati

Una vacanza in Sardegna durante la scorsa estate e un andirivieni Venezia-Roma/Roma-Venezia per tornare nella sua casa di Padova (poi alcune altre, ma rare, tappe). Il totale fa 124. Si tratta dei voli di Stato utilizzati dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nel corso dell’ultimo anno. A riportare la notizia è stato il quotidiano La Repubblica che è entrata in possesso dei registri di volo del Falcon, il velivolo messo a disposizione della seconda carica dello Stato per i suoi spostamenti.

Casellati e i 124 voli di Stato in un anno a causa della pandemia

Come spiega il quotidiano di Largo Fochetti, la maggior parte delle tratte coperte dal Falcon (sigla IAM9003) ha coperto per 97 volte la tratta Roma-Venezia (e ritorno). Si tratta di un tragitto noto: il Marco Polo è il punto di approdo più vicino (a livello aereo) per poter arrivare a Padova, dove risiede la famiglia della Presidente di Palazzo Madama. A questi viaggi si aggiungono le sei volte in cui – nel mese di agosto – il velivolo messo a disposizione della seconda carica dello Stato si è mosso dall’aeroporto romano di Ciampino a quello di Alghero. Si tratta del periodo in cui Maria Elisabetta Alberti Casellati si trovava in vacanza in Sardegna.

Spostamenti leciti? A differenza di quel che accade per chi utilizza i mezzi di Stato per gli spostamenti, chi ricopre il ruolo di Presidente del Senato ha una procedura molto più snella per quel che ne concerne l’utilizzo, come spiega La Repubblica:

Per l’incarico che ricopre, e a differenza dei ministri del governo, non ha bisogno di autorizzazione per prendere l’aereo blu.

Tutto lecito e tutto consentito, dunque. Fonti vicine alla Presidente del Senato hanno spiegato come – prima della pandemia – lei fosse solita utilizzare voli di linea (cosa nota, viste le precedenti polemiche) e treni diretti tra Roma e Padova. Poi, con l’emergenza sanitaria, si è deciso di procedere con l’utilizzo del Falcon a sua disposizione. Inoltre, le stesse fonti citate da La Repubblica spiegano come Casellati abbia problemi alla schiena che non le permettono di effettuare lunghi viaggi in macchina. Sta di fatto che la seconda carica dello Stato non ha voluto rispondere alla domande del quotidiano.

(Foto IPP/LM/Simone Piccirilli)