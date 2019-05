Casapound, la sede in vendita nel 2019

Il Ministero dell’Economia, su pressing del Movimento 5 Stelle, è pronto a mettere sul mercato l’immobile in via Napoleone III al numero 8 che attualmente è la sede di Casapound. Lo racconta oggi il Messaggero, che ci fa sapere che a capo dell’operazione c’è Laura Castelli:

Ecco allora il piano dei grillini, a cui sta lavorando il viceministro dell’Economia, Laura Castelli. «Entro il 2019 l’immobile di via Napoleone III sarà inserito nel piano di dismissioni», spiega l’esponente M5S al Messaggero. Il viceministro ieri è intervenuto sulla vicenda rimarcando quanto detto dal leader grillino: «Ha fatto bene il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a ribadire la necessità di sgomberare l’immobile occupato abusivamente da CasaPound. Lo Stato deve tornare a fare lo Stato recuperando i propri beni, a maggior ragione se questi possono dare servizi e produrre reddito».

Quanto alle linee guida tracciate dal ministro dell’Interno, «legare lo sgombero di un immobile alla pericolosità della struttura è sicuramente importante, ma non può mancare tra i criteri la messa a reddito per scopi sociali e istituzionali. E lasciare in villeggiatura gratuitamente persone che non sono in stato di difficoltà è assurdo».