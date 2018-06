Casalino va al G7

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte andrà al G7 con uno staff molto ridotto, ma nel quale spicca un nome di sicuro rilievo: quello di Rocco Casalino. Stefano Feltri e Luca De Carolis scrivono oggi sul Fatto Quotidiano che il “cambiamento” promesso dal governo Conte si vedrà anche dalla delegazione italiana al G7 in Canada che si apre oggi, il primo dell’era gialloverde:

IN QUESTI GIORNI, Conte ha avuto giusto il tempo di gestire i due voti di fiducia tra Senato e Camera. Il G7 sarà stato l’ul timo dei suoi pensieri. Anche perché un premier che si è insediato da pochigiorni e non ha neppure completato la squadra di governo – deve ancora scegliere il consigliere diplomatico, le opzioni sono gli ambasciatori Pasquale Salzano o Luca Giansanti – può giusto presentarsi e poco altro.

In ogni caso possiamo stare tranquilli:

Anche nel gruppo dei Cinque Stelle più attenti alle questioni internazionali le ambizioni per questo primo consesso di leader sono ridotte al minimo:DonaldTrump lascerà il vertice in anticipo per andare a incontra il dittatore coreano Kim Jong-un a Singapore, e un vertice senza gli Stati Uniti vale poco o nulla.

Ma nel M5S sperano che Conte riesca almeno a fare due chiacchiere con la cancelliera tedesca Angela Merkel, giusto per creare un po’di feeling in vistadel Consiglio europeo di fine giugno dove si parlerà di migranti (senza decisioni operative, però).