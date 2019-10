Rocco Casalino fuori dalla chat dei ministri M5S

Simone Canettieri e Marco Conti raccontano oggi sul Messaggero che lo scontro tra Conte e il MoVimento 5 Stelle sulla legge di bilancio sta cominciando a fare le prime vittime. Una di queste è Rocco Casalino, cancellato dalla chat del M5S perché considerato troppo vicino a Conte, mentre anche a questo giro Laura Castelli, come durante il Conte One, è senza deleghe:

«Mi dispiace, ma sulla mano- vra io non arretro: Conte pub anche giocare a spaccare il M5S co- me sta facendo, ma i nostri punti non sono negoziabili». Di Maio è infatti furioso, malgrado i contatti avuto ieri sera con il premier. Quando sabato sera ha letto le parole di Conte («chi non fa squadra è fuori») l’ha presa male: «E’ stato davvero un dolore». Ieri ha rimesso in fila fatti. E ha capito che ormai Conte pensa «di essere il nuovo Monti». In verità, come sottolineano i vertici del M5S, l’avvocato del popolo è «un irriconoscente: nel 2018 abbracciava Luigi la notte delle elezioni, adesso gioca, mal consigliato, con i nostri gruppi parlamentari per dividerci».