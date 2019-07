I rintronati in servizio permanente effettivo su Facebook hanno appena scoperto il complotto di Carola Rackete rettiliana.

La prova schiacciante, nel senso che intendono loro, è che Carola Rackete ha un occhio. Un occhio da rettile, per la precisione.

E così, il solito nutrito gruppo di rintronati in servizio permanente effettivo su internet sostiene tutt’in coro che non fosse lei la Capitana della Sea Watch 3 ma che servisse per il consenso, come Greta e Giovanna D’Arco. Il povero Michele, l’unico che sembra conservare un barlume di coscienza, se ne esce nel modo più spontaneamente vero: “Ma cosa cazzo state a dì?”.

Carola Rackete, secondo quanto ha raccontato oggi Il Fatto, starebbe pensando di querelare anche tutti quelli che l’hanno insultata su Twitter e Facebook. Per questi qui però non c’è speranza di vittoria in tribunale per lei: la butterebbero subito sull’infermità mentale.

