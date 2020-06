Carlo Pavan: il consigliere della Lega che vuole tutelare i ricchi dalle discriminazioni

Carlo Pavan, consigliere comunale della Lega è intervenuto nel consiglio del 18 maggio chiedendo che i ricchi di Udine non siano discriminati: “Disparità di trattamento? Qua si parla solo dei poveri ma i ricchi che pagano l’IMU e le tasse? E’ chiaro che quelle povere sono classi da tutelare di più, ma la disparità di trattamento i democratici non la citano. Sabato davanti a Mediaworld c’erano 200 persone in fila per acquistare l’iPhone a 600 euro. Questi sono i nuovi poveri che abbiamo a Udine e in Friuli. Era gente in tuta, non in giacca e cravatta”, aggiunge.

Infine consiglia al comune di spendere meno durante l’emergenza Coronavirus perché “se arriva qualche altra disgrazia come facciamo? Abbiamo finito i soldi”. L’intervento risale allo scorso 18 maggio, ma è da ieri che il video circola sui social, attirando le critiche di cittadini e politici. Enrico Bertossi, capogruppo di PrimaUdine scrive “Al di là di ogni polemica politica credo in tanti anni di non aver mai sentito un intervento più vergognoso in consiglio comunale. Al netto delle corna e della pagliacciata dei guanti di colore diverso…. Vorrei capire perché il presidente non è intervenuto”. La consigliera dem Cinzia Del Torre commenta che “Da questo intervento, dalla tesi espressa da Pavan si spiega perché la maggioranza non abbia ancora elaborato una manovra per fare fronte alla crisi e per quale motivo, ad oggi, il Consiglio Comunale nel 2020 si sia riunito solo 2 volte”.“