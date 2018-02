Carla Franchini: la candidata M5S che si complimenta con sé stessa

Carla Francini, candidata con il MoVimento 5 Stelle all’uninominale in Senato a Rimini-Cesena, ieri ha pubblicato su Facebook uno status in cui si autoelogiava perché ha incontrato giornalisti ma ha resistito alla tentazione di farsi intervistare: “Mi hanno chiesto intervista. Ho declinato. Dicendo che, in quanto candidata al Senato, non sarebbe stato corretto nei confronti dei miei competitor. E poi gli ho scattato una foto!”.

Curiosamente, il primo commento del profilo, che elogiava la Franchini per la sua signorilità e se la prendeva con “gli altri” che “sono semplici politicanti”, era firmato dalla stessa Franchini.

Cose che succedono. Così come dopo può capitare che vengano a prenderti in giro con un “partecipa, scegli, cambia…profilo”.