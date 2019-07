I nuovi soci privati di Carige

Per Carige è scattata la caccia ai nuovi soci privati. Il Corriere della Sera scrive oggi che l’ipotesi cui si lavora è che possano investire 50-80 milioni nella ricapitalizzazione da 900 milioni tra equity (circa 700) e bond subordinati (circa 200).

In particolare un family office e un grande gruppo industriale, uno dei quali di Genova, starebbero valutando l’ingresso nel capitale accanto allo Schema Volontario (che deve convertire 318 milioni di bond), a Cassa Centrale Banca, accreditata di un cip da 90 milioni, e ai soci attuali (come Malacalza, che ha il 27,5% e non si è ancora pronunciato). II Fitd obbligatorio opererebbe come garante del capitale non coperto. Le banche pubbliche Mediocredito Centrale (Mcc) e Credito Sportivo sono gli investitori in bond.

I nuovi soggetti privati potrebbero prendere eventualmente una parte di bond. È circolato il nome di Antonio Gozzi (Duferco ed ex presidente di Federacciai) ma lo stesso imprenditore ha smentito al Corriere ogni contatto o interesse. Entro la settimana dovrebbero tenersi i board di Ccb per votare l’operazione. Martedl 23 i soci dello Schema devono approvare la conversione dei bond. I commissari Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener hanno tempo fino al 25 luglio per un piano da portare in Bce.