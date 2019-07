Carige, le incognite sul salvataggio

La partita per Carige entra nel vivo. Oggi a Roma si svolgerà la riunione del Fitd Carige, potrà servire il versamento di altri 300 milioni (Fondo interbancario di tutela dei depositi) per esaminare interventi della parte obbligatoria a sostegno di Carige (potrebbe dover sborsare altri 300 milioni) e il consiglio di gestione dello Schema volontario che darà l’ok alla conversione del bond. Spiega oggi Il Sole 24 Ore:

La manovra da 900 milioni di euro ha ancora diversi aspetti da chiarire,ma l’obiettivo è arrivare alla scadenza del 25 luglio con una bozza di piano da presentare alla Bce. Gli stessi commissari di Carige stanno lavorando per arrivare a questo obiettivo che consentirebbe di guadagnare ulteriore tempo. In ogni caso oggi le banche aderenti allo Schema dovrebbero dare mandato al consiglio, che si svolgerà in successione, di provvedere alla conversione in capitale di Carige del bond subordinato da 320 milioni. Ma c’è una condizione obbligatoria, come già era successo nel caso dell’offerta sfumata di Blackrock: la conversione è infatti condizionata alla presentazione successiva di un piano con la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, che al momento non è ancora stata formalizzata

La conversione, secondo i rumors, dovrebbe essere alla pari: un vantaggio contabile per le banche partecipanti, che hanno già svalutato il bond. Ma anche il comitato di gestione del Fltd oggi esaminerà il dossier per valutare eventuali interventi della parte obbligatoria: in questo caso l’intervento poti ebbe essere differente e riguardare la garanzia dell’eventuale inoptato nel quadro di un aumento complessivo da 70o milioni, a cui si aggiungono 200 milioni di bond Tier2 che dovrebbero essere spartiti tra Credito Sportivo, Mediocredito e il mercato.