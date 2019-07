L’incendio negli studi del Tg di La7

Ieri si è verificato un principio d’incendio negli studi televisivi di La7 durante il telegiornale della sera. Enrico Mentana ha dovuto interrompere la trasmissione durante il collegamento in diretta con Milena Gabanelli annunciando l’incendio in studio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre squadre. In base a quanto riferito dai Vvf, avrebbe preso fuoco la parte superiore del tetto, probabilmente la guaina, dove sono in corso alcuni lavori di riparazione. Nessun ferito e fiamme completamente sedate.

Lo studio del TgLa7 in fiamme durante l’edizione delle 20 del 22 luglio 2019. Enrico Mentana eroicamente riesce a chiudere il telegiornale. pic.twitter.com/pkxTZm1t7e — lallero (@see_lallero) July 22, 2019

Il giornalista di La7 Frediano Finucci ha pubblicato su Facebook foto e video dell’incendio:

Comprese quelle che vedevano il direttore alle prese con la documentazione dei fatti:

Leggi anche: Ma il M5S che strilla di Bibbiano è lo stesso che firma il DDL Pillon?