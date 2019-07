Carige, il giallo sui nuovi soci

Entro il 25 luglio, a meno di un nuovo rinvio, Carige deve portare in Bce il piano definitivo di salvataggio. Ed al più tardi entro il prossimo 23 luglio si dovrà arrivare a una chiara suddivisione degli impegni tra i vari soggetti privati e pubblici coinvolti nel rafforzamento da 900 milioni che si sta tentando di approntare. Ma, spiega oggi Luca Davi sul Sole 24 Ore, ci sono una serie di tasselli che devono ancora andare al loro posto:

Chi sottoscriverà i restanti 390 milioni? Se Cassa Centrale Banca confermasse il proprio impegno per una cifra attorno ai 70-90 milioni, cifra ritenuta a portata di mano per il gruppo trentino (che per oggi ha in calendario un Cda straordinario sul tema, ma interlocutorio vista la complessità del progetto) e nessun’altro azionista confermasse il proprio impegno nel capitale della banca ligure, il Fitd dovrebbe sborsare circa 300-320 milioni. Nella migliore delle ipotesi, contando anche sulla partecipazione dei soci attuali di Carigee di altri potenziali investitori, l’impegno del Fitd si abbasserebbe attorno ai 90 – l00 milioni. Una differenza non banale, tra i due scenari, che sta facendo interrogare i diversi aderenti al Fondosulla fattibilità dell’intero piano e i differenti oneri da sopportare. D’altra parte, il Fondo interbancario dovrebbe partecipare sia con la sottoscrizione di una quota sia attraverso una garanzia relativa a un eventuale inoptato.