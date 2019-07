Il buco nascosto di Carige

Affari & Finanza dedica alla vicenda il servizio di copertina del numero in edicola domani gratuitamente assieme al quotidiano: dalla ricostruzioni effettuate è infatti emerso che Carige ha firmato alcuni contratti con diverse istituzioni finanziarie che, ora, possono esigere dalla banca una somma che può arrivare fino a 239 milioni di euro.

Si tratta di una serie di penali che in parte sono già scattate, in parte matureranno nei confronti di quattro soggetti: la compagnia di assicurazioni Amissima, la società londinese Chenavari, il Credito Fondiario e la società di pagamenti Nexi. Questa circostanza va messa in qualche modo in relazione con l’escalation di piani di ricapitalizzazione che si sono susseguiti negli ultimi sette mesi e con richieste di risorse crescenti. E per una banca ancora in piena tempesta, un’altra, Mps torna alla ribalta per il balzo del 60% del valore del suo titolo in Borsa.