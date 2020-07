Le recensioni sulla pagina Google del comando provinciale dei carabinieri di Piacenza

Da quando è scoppiato il caso dei carabinieri della caserma Levante di Piacenza molti buontemponi hanno deciso di pubblicare recensioni sulla pagina google del comando provinciale dei carabinieri di Piacenza facendo riferimenti all’inchiesta che ha visto l’arresto dei sei carabinieri e le custodie cautelari per altri quattro.

E così ecco quello che fa notare che più che una caserma si tratta di un club (ma il comando non è allo stesso indirizzo della caserma Levante, che si trova in via Caccialupo 2) e chi fa notare che ci sono ragazze “carine e compiacienti (sic!)”.

Poi ci sono quelli che fanno riferimento alle pratiche che riguardano le droghe…

E chi consiglia il fumo e l’erba ma fa sapere che i costi sono troppo alti, e alla fine “sconsiglia vivamente”.

Ci sono quelli che dicono che è “Una caserma davvero completa: tortura, spaccio, estorsione!” e chi si lamenta delle celle troppo umide “e con muffa negli angoli” ma anche del “personale scortese” e della “colazione pessima”.

Infine c’è chi dice che ci sono “i meglio pusher della zona” e che i prezzi sono onesti e la consegna rapida: “Peccato per la formula soddisfatti o bastonati”.